Если в Азербайджане возрастет число инфицированных, то увеличится и число осложнений - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Для недопущения инфицирований COVID-19, предотвращения потерь люди должны соблюдать рекомендации ВОЗ, держаться подальше от мест массового скопления людей, но собираясь в массовом порядке, даже на открытом воздухе, должны носить медицинские маски.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель научного комитета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), заместитель директора НИИ профилактики, профессор Акиф Гурбанов.

По его словам, люди не должны забывать, что мы около года находимся в условиях пандемии.

Он также напомнил, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева вчера сказала о продолжающейся борьбе против пандемии, вступлении в силу многочисленных ограничений в большинстве европейских стран.

"Как и отметила Первый вице-президент Азербайджана в интервью Trend, благодаря своевременным и продуманным мерам нам до сих пор удалось избежать катастрофического сценария, с которым, к сожалению, столкнулись многие страны мира. Наша страна в числе государств, которые пережили первый и очень опасный этап эпидемии с наименьшими потерями.

Словами "Я призываю каждого из вас не забывать об опасности коронавируса, соблюдать элементарные правила, которых придерживались столько месяцев - носить маски, соблюдать дистанцию, не посещать места массовых скоплений людей без действительно реальной необходимости. Все эти хорошо известные нам правила помогут снизить риск заражения, а значит уберечь нас и наших близких от болезни." Мехрибан Алиева призвала людей к пущей ответственности", - подчеркнул Акиф Гурбанов.

Замдиректора добавил, что хотя количество инфицированных в нашей стране увеличилось, в результате принятых мер в числе лиц, которые переносят болезно тяжело, рост не наблюдается.

"В Азербайджане также низок показатель летальных исходов от коронавируса, однако, это не должно расслаблять население. Этот показатель действительно ниже по сравнению с другими странами. Но все связано с числом больных. Если возрастет число инфицированных, то увеличится и число осложнений. Люди должны учитывать это и не расслабляться", - подытожил Гурбанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)