На организованном в Харькове заседании круглого стола говорилось о причинах и последствиях сепаратизма

БАКУ /Trend/ - В украинском городе Харьков состоялся круглый стол на тему "Причины возникновения и последствия сепаратизма в Азербайджане и Украине". Мероприятие, инициированное общественной организацией "Свях", функционирующей в Харьковской области, было проведено в офисе Общества азербайджано-украинской дружбы "Достлуг".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

На заседании круглого стола выступили председатель общества "Достлуг" Мурад Омаров, члены правления Этибар Ахмедов, Панах Бекиров, Фарид Алиев, Байрам Велиев, сопредседатели организации "Свях" Глеб Довгаль и Александр Кривошеенко.

Выступавшие говорили об истории нагорно-карабахского конфликта, событиях, произошедших в Крыму и на Донбассе. Было отмечено, что азербайджанский народ 27 лет ждал освобождения оккупированных Арменией территорий мирным путем и возвращения почти миллиона наших соотечественников к родным очагам. Получил осуждение тот факт, что официальный Ереван уклонился от переговоров, выдвинул новые территориальные притязания к Азербайджану, перешел в наступление на нашу страну по всему фронту. Было подчеркнуто, с 27 сентября азербайджанская армия, перейдя в контрнаступление, осуществила права нашей страны на самооборону и восстановление территориальной целостности.

Участники круглого стола констатировали, что сепаратизм является основной угрозой для добрососедства и мирного сосуществования.