Военнослужащие Азербайджана обратились к населению в связи с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Военный летчик и танкист Азербайджана призвали население проявлять осторожность в связи с коронавирусом, сообщает Trend.

В видеоролике, опубликованном министерством обороны, говорится: «Мы защищаем вас, стоя на страже родины, а вы защищаете всех нас, используя маски».