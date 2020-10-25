В Канаде прошла акция протеста против армянского террора в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке азербайджанской общины канадского города Ванкувер и технической поддержке Сети азербайджанцев Канады (Network of Azerbaijani Canadians) прошла акция в знак протеста против террора, совершенного армянскими ВС против гражданского населения Гянджи.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, участники акции, собравшиеся на площади "Vancouver Public Library", резко осудили убийства мирных жителей, в том числе детей, разрушение гражданских объектов в Гяндже и других населенных пунктах Азербайджана в результате актов террора, совершенных вооруженными силами Армении.

Участники акции скандировали лозунги "Карабах - это Азербайджан", "Нет армянской агрессии!" и другие.

Свою поддержку Азербайджану выразили также присоединившиеся к акции представители проживающих в Канаде дружественных народов.