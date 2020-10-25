В церкви в Гяндже проходит панихида по 13-летнему Артуру, погибшему в результате армянского террора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Панихида по 13-летнему Артуру Маякову, погибшему в результате армянского террора, проходит в русской православной церкви в Гяндже.

Как сообщает в воскресенье Trend, в церемонии прощания принимают участие руководство ИВ города Гянджа, представители Русской общины и другие жители города.

Отметим, что вчера скончался 13-летний гражданин России Артур Владимирович Маяков, который был ранен в результате ракетного удара Армении по Гяндже 17 октября.

С 4 октября 2020 года в результате военных преступлений, совершенных Арменией против мирного населения Гянджи, погибли 26 мирных жителей, более 120 человек получили ранения.