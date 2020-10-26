Армянские матери, отправляющие несовершеннолетних детей на войну, должны подумать, какими они вырастут - психолог

БАКУ /Trend/ - У несовершеннолетних детей, непосредственно участвующих в войне по идеологическим соображениям их родителей, взявших в руки оружие по причине психологической травмы, и убивающих незнакомых людей, в последующей жизни возникают серьезные нарушения в эмоциональном поведении, сказала в понедельник Trend. психолог Эльнара Бахышлы.

По ее словам, идеологическая пропаганда и влияние, усиливающие чувство агрессии у детей, исходят из различных религиозно-философских интересов.

Приведя в пример детей Ирака, Сирии, Африки, психолог отметила, что в конечном итоге это приводит к тому, что эти дети привлекаются в ряды армянских вооруженных сил.

Бахышлы добавила, что у детей, выросших в этом духе, в будущем – после войны - будут серьезные психологические проблемы в создании социальных связей, а также в связи с этническими ценностями: «После возвращения Карабаха у армянских детей могут быть проблемы с азербайджанскими сверстниками, совместной учебе или трудовой деятельности. У них могут наблюдаться: эмоциональная напряженность, агрессия, чувство вины, такие фобии как обвинение общества, преследование, изоляция. Поэтому они должны получать психологическую помощь, присоединяться к программам реабилитации.

Психолог считает, что война и дети - противопоставляемые друг другу понятия: «Детей, участвующих в войне, психологически можно разделить на несколько групп: «У детей в возрасте 4-5 лет бывает повышенное чувство потери, они осознают происходящее, и у них высокая эмоциональная реакция. Дети, которым 6-11 лет понимают, что происходит, беспокоятся за родных, пытаются их оберегать, у них наблюдается агрессивное поведение. Дети 12-17 лет считаются самой опасной группой. Их мышлением можно управлять. Если посмотреть на соседние страны и на исторические источники, то мы увидим, что партизанские, сепаратистские, террористические и другие группы используют детей. Для удовлетворения социальных, личных, религиозных и материальных потребностей, либо подвергаясь угрозе, психологическому давлению эти дети используются в войнах. В результате они бывают либо награждены, либо оказываются наказанными, или получают увечья и теряют жизнь. Армянские матери, отправляющие детей на войну, должны учитывать эти факторы».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)