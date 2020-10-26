БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 527 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 131, скончались восемь человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 50 486 случаев инфицирования коронавирусом, из них 41 410 человек вылечились, 679 - скончались, число активных больных – 8 397.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведены 6 814 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего за прошедший период проведены 1 298 348 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)