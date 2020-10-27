В Азербайджане изменены правила получения информации об актах гражданского состояния

БАКУ /Trend/ - Суды смогут получать информацию об актах гражданского состояния также через информационную систему "Электронное правительство".

Как передает во вторник Trend, в связи с этим, в соответствии с указом Президента Азербайджана о "Положении об информационной системе "Электронный суд", внесены изменения в утвержденный постановлением Кабинета министров Азербайджана "Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния".

Согласно прежним правилам, копии актов гражданского состояния предоставлялись на основании запросов регистрационных отделов, консульских управлений, представительств исполнительных властей, судебных органов, прокуратуры, органов государственной безопасности и внешней разведки, а также органов внутренних дел, министерства юстиции, нотариусов.