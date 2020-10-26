Ношение военной формы без разрешения запрещено законом - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - В последнее время в связи с военным положением в Азербайджане некоторые люди стали носить военную форму. Некоторые творческие лица, даже отношения не имеющие к военной сфере, носят военную форму, делятся фотографиями и видео, отправляются на передовую.

Об этом в понедельник сказал Trend военный эксперт Руслан Имангулиев. По его словам, ношение этими лицами военной формы запрещено законом.

"Военную форму и соответствующие погоны могут носить военнослужащие и резервисты, поскольку это прописано в разделе заметок военного билета таких лиц. Не любой желающий может носить военную форму. Ношение военной формы и соответствующих погонов лицами, не имеющими право на это, является преступлением", - отметил Имангулиев.

Эксперт сообщил, что нормы в связи с ношением военной формы регулируются соответствующими ведомствами, в которых лица проходят службу или отправлены в запас. При отставке или увольнении в запас в военных билетах таких лиц прописывается разрешено ли таким лицам носить военную форму. Руслан Имангулиев добавил, что на подконтрольных территориях каждое ведомство уполномочено проверять соблюдение правил в связи с ношением формы, а в целом на территории страны контроль за этим входит в полномочия МВД Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)