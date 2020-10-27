Определен состав сборной Азербайджана по художественной гимнастике на Чемпионат Европы в Киеве

БАКУ /Trend/ - Определен состав сборной Азербайджана по художественной гимнастике на 36-й Чемпионат Европы, который пройдет в Киеве (Украина), сообщает Trend во вторник со ссылкой на сайт EuropeanGymnastics.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве пройдет 26-29 ноября 2020 года. Азербайджан на соревновании представят 11 спортсменок.

В категории "юниоры" в индивидуальной программе от нашей страны выступят - Нармин Байрамова, Лейли Агазаде, Алина Гезалова и Илона Зейналова.

Во взрослой возрастной категории в индивидуальной программе Азербайджан представят Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, а в групповых упражнениях команда в составе - Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной.

Отметим, что на 36-м Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве во взрослой возрастной категории индивидуальной программы примут участие 27 гимнасток. За медали в многоборье будут бороться - азербайджанские спортсменки Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, представительницы Беларуси Алина Горносько и Анастасия Салос, грации из Болгарии Катрин Тасева и Боряна Калейн, израильские спортсменки Николь Зеликман и Линой Ашрам, итальянские гимнастки Александра Аджурджукулезе и Милена Балдассари, представительницы Украины Виктория Оноприенко и Влада Никольченко и другие.

В групповых упражнениях примут участие команды, представляющие Азербайджан, Беларусь, Болгарию, Эстонию, Францию, Израиль, Италию, Турцию и Украину.

В индивидуальных соревнованиях категории "Юниоры" выступят 75 спортсменок.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)