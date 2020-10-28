Мы очень гордимся, когда готовим пакеты с помощью для нашей армии - Зумруд Гаджиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Referans Pharmaceuticals в течение двух недель доставила из Турции 9 000 единиц специального термобелья в целях поддержки наших военнослужащих.

Об этом во вторник сказала Trend финансовый директор компании Referans Pharmaceuticals Зумруд Гаджиева.

По ее словам, дополнительно доставлены нижнее белье, носки и перчатки. Мы, сотрудники компании, подчеркивает Гаджиева, по одному укомплектовали эти посылки. Даже дети наших сотрудников написали свои задушевные слова и поместили их в эти наборы. Верим, что когда наши солдаты на фронте прочитают эти записки, они почувствуют уют и тепло.

"Помимо этих комплектов одежды были доставлено 10 000 хирургических халатов для врачей и носилки для транспортировки раненых. Мы регулярно изучаем потребности, отправляем на фронт все, в чем есть необходимость - принадлежности, лекарства, одежду. Мы и дальше готовы помогать нашей армии всеми возможными средствами!

Мы рядом с нашим Президентом, нашей армией и государством. Готовя эти наборы, нас переполняет чувство гордости, что и мы что-то делаем для фронта, нашей армии", - сказала Зумруд Гаджиева.

(Текст: Турал Гараджаев)