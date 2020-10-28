МВД Азербайджана призывает граждан быть бдительными
БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана обратилось к населению, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Армения – террористическое государство. Не исключено совершение врагом терактов и провокаций в крупных городах страны, в местах скопления людей, общественном транспорте. Поэтому мы постоянно должны быть бдительными», - говорится в сообщении.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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