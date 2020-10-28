МВД Азербайджана призывает граждан быть бдительными

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана обратилось к населению, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Армения – террористическое государство. Не исключено совершение врагом терактов и провокаций в крупных городах страны, в местах скопления людей, общественном транспорте. Поэтому мы постоянно должны быть бдительными», - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)