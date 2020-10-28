Завтра в Баку местами возможен дождь
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается дождь, подует умеренный юго-восточный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный гидрометеорологический центр.
На Абшеронском полуострове и в Баку ночью - 14-16, днем - 19-21 градус тепла.
Атмосферное давление снизится с 769 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.
Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.
Ночью - 9-14, днем - 19-24, в горах ночью - 3-8, днем - 13-18 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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