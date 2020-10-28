Военнослужащие Внутренних войск срочно командированы в Барду - МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня днем ВС Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, подвергли центр города Барда обстрелу из реактивных систем. В результате погиб 21 и ранены около 70 человек, нанесен серьезный ущерб городской инфраструктуре, сообщает в среду Trend со ссылкой на МВД.

По поручению руководства МВД, группа сотрудников полиции и военнослужащие Внутренних войск, для своевременной доставки раненых граждан в больницы, усиления мер безопасности в городе и на дорогах, а также чтобы защитить имущество и собственность граждан, с целью оказания помощи Бардинскому РОП срочно командированы в Барду.

В настоящее время сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают службу в городе в усиленном режиме.

(Текст: Кямаля Сеидова.)