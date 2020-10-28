В Азербайджане за последние сутки выявлено 988 случаев инфицирования COVID-19, вылечились 340 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 988 случаев инфицирования COVID-19, вылечились 340, скончались 11 человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 52 137 случаев инфицирования коронавирусом, из них 42 033 человека вылечились, 699 - скончались, число активных больных – 9 405 человек.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведены 11 426 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего за прошедший период было проведено 1 319 474 теста.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)