В Азербайджане уроки будут проводиться дистанционно
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление «О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджана в период особого карантинного режима» (https://nk.gov.az/ru/document/4887/).
Как сообщает Trend со ссылкой на министерство образования, в постановлении говорится, что со 2 ноября во всех образовательных учреждениях, действующих в стране в период особого карантинного режима, поручено обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса в дистанционной форме.
Более подробная информация об этом решении будет предоставлена на завтрашнем брифинге.
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