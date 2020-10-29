В Азербайджане уроки будут проводиться дистанционно

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление «О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджана в период особого карантинного режима» (https://nk.gov.az/ru/document/4887/).

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство образования, в постановлении говорится, что со 2 ноября во всех образовательных учреждениях, действующих в стране в период особого карантинного режима, поручено обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса в дистанционной форме.

Более подробная информация об этом решении будет предоставлена ​​на завтрашнем брифинге.