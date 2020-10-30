Министр образования Азербайджана о платформах, работающих на VPN

БАКУ /Trend/ - За последние две недели была проведена определенная работа по организации онлайн-уроков, осуществляется координация деятельности с надлежащими структурами с тем, чтобы zoom-платформы работали лучше.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, примерно за 10 дней ситуация была проанализирована и принято решение о проведении онлайн-уроков во всех школах: "Естественно, при исполнении решения будут определенные трудности. В предстоящие несколько недель уроки будут проходить в режиме онлайн. Эти практика сегодня считается более приемлемой".

Министр добавил, что если представленные платформы zoom и teams будут работать на основе VPN, то могут возникнуть определенные проблемы, поэтому эти платформы должны работать без использования VPN.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)