Министр образования Азербайджана о смене школ

БАКУ /Trend/ - Процесс смены школ учащимися пока отложен, в связи со сложившейся неопределенностью ситуации в стране.

Об этом на брифинге сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

"Со следующей недели, когда уроки будут продолжены дистанционно, будет внесена ясность и в ситуацию со сменой школ", - отметил министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)