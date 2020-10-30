Подготовительные группы и детсады в Азербайджане пока работать не будут - министр

Общество 30 октября 2020 11:56 (UTC+04:00)
Подготовительные группы и детсады в Азербайджане пока работать не будут - министр

БАКУ /Trend/ - Подготовительные группы и детсады пока работать не будут.

Об этом на брифинге сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что в целом занятия в детсадах невозможны в режиме онлайн: "Но некоторые детсады и подготовительные группы могут заниматься дистанционно, и если будут задаваться уроки, то это не будет считаться незаконным. Возобновление процесса обучения невозможно как минимум в течение двух недель. Дальше, в зависимости от ситуации, на ряде территорий этот вопрос может быть рассмотрен".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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