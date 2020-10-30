Завтра в Азербайджане будет до 23 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный юго-восточный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью - 14-18, днем - 19-22, в Баку ночью - 15-17, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем – 50-55%.

31 октября в районах Азербайджана осадков не ожидается, ночью и утром в отдельных местах возможен туман, ветер восточный.

Ночью - 10-14, днем - 21-25, в горах ночью - 6-11, днем - 18-23 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)