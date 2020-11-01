В Азербайджане было выявлено 1175 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 614 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки было выявлено 1175 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, вылечились 614, скончались 10 человек, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлены 56 444 случаев инфицирования коронавирусом, 44 157 человек вылечились, 740 скончались, число активных больных – 11 547.