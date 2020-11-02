Назначен главврач Республиканской урологической больницы им. М.Джавадзаде

БАКУ /Trend/ - Парвиз Надир оглу Гаджиев назначен главврачом Республиканской клинической урологической больницы им. М. Джавадзаде, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TƏBİB.

Приказ об этом подписал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Отметим, что Парвиз Гаджиев получил образование по специальности "детский уролог" в Университете Анкары в 2001-2009 гг., продолжив учебу по этой специальности в 2010-2015, 2016-2019 гг. Окончил Образовательную программу по урологии в Дании, Чехии и Австрии, затем работал в частном медучреждении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)