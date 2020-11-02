В Баку сохранится умеренная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ожидается умеренный северный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 13-15, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана завтра временами прогнозируется дождь. Ветер восточный.