В Баку сохранится умеренная погода
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ожидается умеренный северный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 13-15, днем - 19-21 градус тепла.
Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80, днем - 50-55%.
В районах Азербайджана завтра временами прогнозируется дождь. Ветер восточный.
Ночью - 10-14, днем - 20-24, в горах ночью - 7-12, днем - 17-22 градуса тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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