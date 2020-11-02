Армения продала за рубеж артефакты, найденные во время незаконных раскопок в Азыхской пещере

БАКУ /Trend/ - Следы пребывания и инструменты древних людей, кости древних животных, обнаруженные в известной Азыхской пещере, считающейся одним из самых древнейших в мире человеческих поселений, находящейся в 16 км от города Физули на берегу реки Гуручай, незаконно проданы в различные страны.

Об этом в понедельник сказал Trend завотделом политики Кавказа Института кавказоведения НАНА, доктор философии по истории Эльнур Кельбизаде.

По его словам, незаконные раскопки в Азыхской пещере были начаты в 2002 году, к ним были привлечены археологические «экспедиции» из Англии, Ирландии, Испании и Италии: «В результате этих "экспедиций", найденные артефакты со следами людей, живших 300-350 тысяч лет назад, отправлялись в музеи Армении и западных стран, либо незаконно продавались различным странам. В ответ на такую «щедрость» т.н.«ученым», приглашаемым из-за рубежа, давались поручения представлять в своих трудах Азыхскую пещеру как «армянский памятник».

Кельбизаде добавил, что Физули и Агдам занимают особое место среди районов, памятники которых армяне всячески пытались разрушить. «Исследования» и раскопки, которые армяне проводили в Азыхской пещере - часть вандализма, умышленно совершаемого армянами.

Он добавил, что на территории Агдамского района оккупанты разрушили многие историко-культурные памятники древней истории.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)