Холода могут обострить ситуацию с коронавирусом - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Между симптомами коронавируса, наблюдаемого сейчас, и симптомами болезни, которая обычно бывает весной и летом, особой разницы нет, сказал в понедельник Trend председатель Научного комитета TƏBİB, замдиректора НИИ профилактики, профессор Акиф Гурбанов.

Он отметил, что с наступлением холодов риск заражения вирусными инфекциями бывает высоким, и в данный момент нет особой разницы в том, как протекает COVİD: "В холодные месяцы у людей наблюдаются признаки простуды, гриппа, что увеличивает работу врачей. Поэтому грипп и простуда в холодные месяцы могут обострить ситуацию с коронавирусом".

Гурбанов подчеркнул, что сам грипп требует особого диагностирования: "Диагноз COVİD-19 ставится на основании теста PSR. Раньше было так, что по признакам гриппа ставился клинический диагноз, и в больничном листе писалось: "инфекция дыхательных путей". Но COVİD не клинический диагноз, и ставится только после теста PSR".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)