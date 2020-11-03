Управления образования по г. Баку приостанавливает прием граждан

БАКУ /Trend/ - Центр приема граждан Управления образования г. Баку приостановил работу до 1 декабря 2020 года, в связи с мерами, связанными с предотвращением распространения инфекции коронавируса (COVİD-19), сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.

В этот период обращения будут рассматриваться Информационным центром Управления по телефону - (012) 599-12-22.

Граждане также могут обращаться на электронный адрес Управления - [email protected], [email protected]

Граждане, не имеющие доступа к интернету, могут опустить письма и другие документы в почтовый ящик на входе в здание Управления.

За официальной информацией рекомендуется следить на сайте Управления www.baku.edu.gov.az и на его страницах в социальных сетях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)