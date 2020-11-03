Минэкологии Азербайджана обратилось в секретариаты конвенций с просьбой призвать Армению к ответственности

БАКУ /Trend/ - Агрессорская Армения, оккупировавшая почти 30 лет назад азербайджанские территории, осуществляет на них широкомасштабные экологические террористические акты, нанося серьезный ущерб экологии, биоразнообразию, лесам, подземным и наземным природным ресурсам.

Об этом сказала заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова, сообщает во вторник Trend.

«В последние дни Армения вновь подвергла обстрелу гражданское население Азербайджана, проживающее за пределами района боевых действий, нанесшему огромный ущерб экологии, природным ресурсам, биоразнообразию региона и богатым лесным массивам, имеющим всемирное значение. Армянские вооруженные силы, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, подвергают регулярным артиллерийским обстрелам районы, расположенные за линией фронта. В результате этих атак несколько ракет попали на охраняемые природные территории, в том числе, в национальные парки Аггёль и Гёкгель, вызвав широкомасштабные пожары. В продолжение экологического террора Армения применила фосфорное оружие в районе Шуши, из-за чего в лесу сгорели деревья ценных пород», - сказала она.

Самедова отметила, что в результате этих террористических актов, преднамеренно совершенных страной-агрессором Арменией, в регионе произошли серьезные экологические нарушения: верхний слой почвы, формировавшийся тысячелетиями, был полностью вызжен, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Азербайджана и Международный Красный список, уничтожены, среда обитания животных и баланс экосистемы нарушены, нанесен серьезный ущерб компонентам окружающей среды. «Эти тяжкие преступления, совершенные Арменией против экологии и природных ресурсов, являются грубым нарушением требований международных конвенций по биоразнообразию, Рамсарской и Бернской конвенций в области окружающей среды», - добавила Арзу Самедова.

Служба охраны биологического разнообразия обратилась в секретариаты конвенций с просьбой призвать Армению к ответственности и положить конец актам экологического терроризма, совершаемым государством-оккупантом Арменией на азербайджанских территориях, а также донести до мирового сообщества правду о преступлениях со стороны армянских сепаратистов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)