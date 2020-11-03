Рост статистических данных по COVID-19 в последние дни обусловлен повышением риска заболеваемости – Минздрав (версия 2)

(первая версия в 15:07)

БАКУ /Trend/ - Рост статистических данных по COVID-19 в последние дни обусловлен повышением риска заболеваемости.

Об этом сказала член созданной в Минздраве Рабочей группы по усилению борьбы с COVID-19 Севда Мамедова, сообщает во вторник Trend.

"При обнаружении первых симптомов инфицирования нужно немедленно позвонить в колл-центр "814" и участковому врачу", - сказала она.

Она отметила, что центр принимает звонки с понедельника по субботу включительно, с 08:00 по 18:00. "Ночью необходимо звонить на станцию скорой помощи",- добавила Севда Мамедова.

По ее словам, в августе и в сентябре (каждый месяц) число обратившихся по номеру "814" составило 1300-1400 человек, в октябре этот показатель вырос до 3500-4000.

90 процентов из поступающих звонков обрабатываются и перенаправляются в охватывающие 87 медицинских учреждений 39 участковых пункта в Баку. После этого участковые пункты оформляют поступившие обращения и направляют их к участковым врачам для оценки состояния пациентов. На основе заданных вопросов врач собирает информацию о состоянии пациента и принимает решение о том, проводить ли мобильной медицинской службе тест на COVID-19. Оставшиеся 10 процентов обращений приходятся на пациентов с тяжелыми симптомами, а также с температурой выше 38°C, которые сразу же перенаправляются в Скорую и неотложную медицинскую помощь города Баку.

Коснувшись вопроса о процессе лечения пациентов, лечащихся от COVID-19 на дому, Севда Мамедова отметила: «Если результаты анализов оказались положительными, очень важно незамедлительно изолировать человека, а также обеспечить соблюдение этого режима всем членам семьи, проживающим с ним в одной квартире. Лечащимся на дому бессимптомным гражданам, а также гражданам с легкими симптомами, у которых был выявлен положительный результат, предоставляется специальный витаминный комплекс. Участковые врачи дважды в день созваниваются с этими пациентами и наблюдают за их состоянием».

Член рабочей группы подчеркнула, что пациенты с COVID-19 в домашних условиях лечатся только комплексом витаминов, без применения других препаратов и медицинских вмешательств: «Более 8 тысяч лечащихся на дому пациентов в нашей стране были обеспечены витаминным комплексом. Этот витаминный комплекс включает в себя витамины C и D, Цинк, Селен, Магний и препарат Парацетамол. Эти витамины и препараты доставляются непосредственно на места проживания пациентов и принимаются ими в течение 15-20 дней».

Также была предоставлена информация о процессе лечения детей до 12 лет. Было отмечено, что, при обнаружении вируса COVID-19, детей немедленно берут под наблюдение педиатра. За состоянием пациента ведется наблюдение на дому, а при возникновении осложнений применяется госпитализация. «Следует отметить, что дети, по сравнению со взрослыми, переносят COVID-19 почти бессимптомно или же с очень слабо выраженными симптомами. В целом, они составляют менее 20 процентов от общего числа заболевших коронавирусом в стране», - добавила Мамедова.

В завершение Севда Мамедова сказала, что рост числа пациентов с COVID-19 в последние дни означает повышение риска заражения.

Член рабочей группы подчеркнула необходимость принятия мер предосторожности против заражения коронавирусом и напомнила о рекомендациях по защите от него: «Если у вас наблюдается температура, кашель или одышка, немедленно обратитесь за медицинской помощью, старайтесь держаться подальше от людных мест, соблюдайте физическую дистанцию не менее 2 метров, носите маску, часто пользуйтесь мылом или спиртосодержащими антисептиками и регулярно проветривайте закрытые помещения. Я уверена, что если мы все будем строго соблюдать эти простые правила, то сможем преодолеть все трудности и защитить свое здоровье, а также здоровье своих близких».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)