Государственным учебным заведениям Азербайджана не требуется лицензия для осуществления деятельности - кабмин

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана дал разъяснение относительно постановления № 434.

Как сообщили во вторник Trend в Кабинете министров Азербайджана, постановление было подготовлено в рамках выполнения указа Президента Азербайджана № 1056 от 12 июня 2020 года.

Согласно изменениям, внесенным в законы Азербайджана "Об образовании" и "О лицензиях и разрешениях" законом Азербайджана № 58-VIQD от 24 апреля 2020 года, а также изменениям, внесенным в утвержденные указом Президента Азербайджана № 1056 от 12 июня 2020 года уставы учебных заведений, государственным учебным заведениям в Азербайджане не требуется лицензия для осуществления учебной деятельности. С учетом вышеотмеченного, в постановление Кабинета министров Азербайджана внесены соответствующие изменения.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)