Стартап-проект Бакинской высшей школы нефти вышел в финал международного конкурса (ФОТО)

Стартап-проект Biofactant, разработанный Инновационным и исследовательским центром Бакинской высшей школы нефти (БВШН), является одним из инновационных проектов, отобранных для финала конкурса «Предпринимательство и инновации», который проводится Китайским нефтяным университетом. На следующем этапе конкурса стартап-проект Biofactant будет соревноваться с другими проектами-финалистами, представленными университетами разных стран мира.

Основная цель проекта - получение экологически чистых поверхностно-активных веществ из отработанных растительных масел посредством синтеза.

Руководителем разработки проекта является Эльмар Аскарзаде, проектный руководитель Инновационного и исследовательского центра. В проекте Biofactant участвуют студенты кафедры химической инженерии Высшей школы Гюллю Гусейнли, Афаг Хашимли и Натиг Бабаев.

Проект будет реализован в лабораториях БВШН.

Для участия в конкурсе «Предпринимательство и инновации», проводимого Китайским нефтяным университетом, было отобрано 400 проектов, из которых 100 проектов прошли в финал. Конкурс, организуемый министерством образования Китая, проводится с 2015 года. В прошлом году в конкурсе участвовали 4,57 млн. ​​студентов вузов с 1,09 млн. инновационными проектами.

В конкурсе участвуют студенты из около 4000 колледжей и университетов из 124 стран мира.

В рамка конкурса «Предпринимательство и инновации», более 1000 инвесторов, предприятий и международных организаций оказывают поддержку проектам-победителям и инновационным проектам.

Организационный комитет награждает победителей конкурса сертификатами и помогает им найти инвестиции и инкубаторы.