Завтра в Баку преимущественно без осадков, ожидается до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами прогнозируется туман, северо-восточный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью 11-14 градусов, днем 19-21, в Баку ночью 12-14, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55%.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, в основном, благоприятствующих метеозависимым людям.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются переменная облачность и грозовые дожди, вечером местами возможны ливни. Ночью и утром туман, ветер восточный.

Ночью 10-14 градусов, днем 18-22, в горах ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)