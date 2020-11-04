Борьба с COVİD-19 должна быть частью борьбы за освобождение нашей земли - TƏBİB

Общество 4 ноября 2020 15:18 (UTC+04:00)
Борьба с COVİD-19 должна быть частью борьбы за освобождение нашей земли - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Число людей, инфицированных COVID-19, не увеличится если по мере роста контактов между людьми меры по защите от вируса будут соблюдаться неукоснительно.

Об этом в среду сказал Trend председатель научного комитета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), замдиректора НИИ Профилактики, профессор Акиф Гурбанов.

Он призвал всех быть более осторожными, отметив, что нужно защищать себя от вируса в условиях роста числа контактов между людьми.

"Наша система здравоохранения не должна быть перегружена приемом тяжелобольных пациентов с COVID-19. Представим, что человек заразился COVID-19 и переносит это в легкой форме. Однако он становится разносчиком инфекции и может заразить других людей, которые, возможно, перенесут болезнь в тяжелой форме и будут госпитализированы. Поэтому каждый должен стараться не заболеть, а заболев, не заражать других. Всем нам необходимо помнить, что все силы наших медиков должны быть в распоряжении армии. Поэтому борьба с COVİD-19 - часть борьбы за наши земли. Защищая себя, мы вновь продемонстрируем свой патриотизм. Соблюдение этих рекомендаций приближает нас к победе", - добавил Акиф Гурбанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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