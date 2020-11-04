Гражданам отправляются фейковые СМС о наступлении ВС Армении - Минсвязи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает распространять в киберпространстве провокационные данные и дезинформацию.

Как сообщили в среду Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, на этот раз армянская сторона, используя зарубежные номера, от имени министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана направляет гражданам фейковые СМС о том, что вооруженные силы Армении предпримут наступление на Товузский район, а также призывает население временно покинуть район в целях безопасности.

Отметим, что и ранее гражданам отправлялись фейковые сообщения, чтобы они направились в убежища ввиду угрозы ракетных ударов.

Министерство сообщает, что эта информация распространяется для того, чтобы посеять среди населения страх и панику, она не соответствует действительности.

"Призываем граждан ссылаться только на официальную информацию, не отвечать на звонки и СМС с незнакомых номеров, блокировать эти номера, предварительно пометив такие сообщения как спам. Также просим граждан сохранять и присылать министерству скриншоты (снимок с экрана) и другие электронные доказательства в связи с аналогичными киберинцидентами", - сказали в ведомстве.

Также министерство призывает граждан сообщать о любых киберугрозах, а также рекомендует обращаться для методической поддержки в Службу электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, посредством сайта www.cert.az, горячей линии 1654 или электронной почты [email protected]

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)