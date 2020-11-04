Новшество в UNEC: Виртуальный деканат

В UNEC создан виртуальный деканат.

Деятельность виртуального деканата, созданного с целью обеспечения коммуникации со студентами и внутри факультета во время дистанционного обучения, будет проводиться через Facebook, WhatsApp, ZOOM и электронный адрес.

В виртуальном деканате, где представлены факультеты, секретариаты и соответствующие структуры управления, на обращения студентов будут оперативно даны ответы, а также размещена информация в связи с обучением. На созданной Виртуальной платформе также будет обеспечена оперативность в управленческой деятельности университета.

К Виртуальной платформе присоединится также Закатальский филиал UNEC.

(Редактор: Наталья Кочнева)