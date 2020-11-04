Социальная сеть Facebook исправила ошибку в связи с картой Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Компания Facebook исправила свою ошибку по поводу карты Азербайджана.

Как передает в среду Trend, ранее на карте, которая выходила в строке поиска в социальной сети в связи с Азербайджаном, территория Нагорного Карабаха указывалась как зона конфликта.

Однако в результате многочисленных жалоб активных пользователей социальной сети Facebook внес коррективы в карту Азербайджана, и заметка о конфликтной зоне относительно Нагорного Карабаха была удалена.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)