В Азербайджане изменился порядок использования штрафов в сфере здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес поправки в «Порядок использования средств, взимаемых от штрафов, наложенных министерством здравоохранения Азербайджанской Республики в соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, и перечисляемых на счет этого органа».

Как сообщает Trend, данный Порядок определяет использование денежных средств, взимаемых со штрафов (уплаченных штрафов), наложенных минздравом в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за нарушение законодательства в области здравоохранения, и перечисляемых на специальный счет Минздрава.

До сих пор 25 процентов от средств, поступающих от выплачиваемых штрафов, использовалось для усиления социальной защиты и улучшения благосостояния сотрудников министерства здравоохранения, которые участвуют в ведении дел об административных правонарушениях. Согласно поправке, на усиление социальной защиты и улучшение финансового обеспечения сотрудников минздрава, участвующих в ведении дел об административных правонарушениях вместо 25 процентов будет направлено 18 процентов поступлений от штрафов.

(Редактор: Наталья Кочнева)