Оккупантам не удалось арменизировать Шушу из-за тюркско-мусульманского духа города - историк

БАКУ /Trend/ - Армяне утверждают, что им "принадлежат" многие города и районы, которые долгие годы находились под оккупацией, однако по отношению к Шуше они заняли несколько иную, выжидательную позицию, так как практически все памятники города в тюркско-мусульманском духе.

Об этом в четверг сказал Trend завотделом политики Кавказа Института кавказоведения НАНА, доктор философии по истории Эльнур Кельбизаде.

По его словам, в Шуше, считающейся культурным и общественным центром Карабаха, даже после переселения армян на азербайджанские территории в XIX веке, армяне массово не проживали.

Кельбизаде отметил, что после оккупации армяне попытались постепенно осуществлять в городе деятельность по фальсификации и арменизации. Сотни исторических памятников Шушинского государственного историко-архитектурного заповедника подверглись армянскому вандализму.

Ученый добавил, что до оккупации в Шуше и близлежащих селах насчитывалось около 140 зарегистрированных исторических памятников - курганы, относящиеся к каменному, бронзовому и железному векам, могилы, пещеры, исторические постройки, мечети и др.

Исследователь сказал, что после оккупации были разрушены и осквернены мечети Юхары и Ашагы Гёвхар, мечеть в квартале Саатлы (Саатлы-мечеть).

"В последующие годы, армяне, пригласив архитекторов из соседних мусульманских стран, провели здесь определенные работы, попытавшись преподнести мечети как "образцы персидской культуры". О состоянии других мечетей города вообще информации нет, а различные христианско-албанские памятники в селах вокруг Шуши - Малыбейли и Дашалты были "арменизированы".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)