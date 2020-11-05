В Азербайджане утвержден порядок оказания соцпомощи проживающим за рубежом малообеспеченным соотечественникам

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана принял постановление об утверждении порядка оказания социальной помощи проживающим за рубежом малообеспеченным азербайджанцам, который вступит в силу с 1 января 2021 г., сообщает в четверг Trend

Верхний предел социальной помощи установлен в размере 3000 манатов.

Контроль за ее оказанием поручен Государственному комитету по работе с диаспорой.

Проживающие за рубежом малообеспеченные азербайджанцы имеют право на получение социальной помощи от Азербайджанской Республики в следующих случаях:

- при наличии под опекой азербайджанцев в возрасте до 18 лет, потерявших обоих родителей;

- при ущербе в результате чрезвычайных ситуаций, военных действий и в случае непредоставления необходимой помощи в виде страховки и других средств, связанных с возмещением ущерба в стране проживания;

- при необходимости отправки в Азербайджан тела умершего близкого родственника.

Лицо, обратившееся за получением соцпомощи, должно воспользоваться соответствующей электронной услугой посредством раздела "Государственные услуги" на портале "Электронное правительство" или на сайте Фонда поддержки азербайджанской диаспоры. Для этого должны быть приложены соответствующие документы обращающегося лица; документы, обосновывающие необходимость в получении соцпомощи; документ, подтверждающий регистрацию по месту проживания. Достоверность документов, составленных государственными органами зарубежной страны и представленных для получения соцпомощи, должна быть соответствующим образом заверена. Если документы составлены на иностранном языке, то к ним должен быть приложен перевод на азербайджанском языке.

Выплата соцпомощи осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ее назначении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)