В Азербайджане осуществляется вакцинация против гриппа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Впервые в Азербайджане, TƏBİB, совместно с министерством здравоохранения, установили группы риска для вакцинации от сезонного гриппа в стране и запустили процесс вакцинации.

Как сообщили Trend в TƏBİB, прививка от гриппа проводится на добровольной основе во всех городах и районах республики среди медицинских работников (врачи, средний медицинский персонал), беременных женщин, детей старше 6 месяцев, а также взрослых с хроническими респираторными заболеваниями.

Сегодня в объединенной городской больнице № 6 имени А.Д.Меликова были привиты от гриппа член комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Солтан Мамедов, председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы и часть сотрудников учреждения.

Вакцина от гриппа İnfluVak Tetra, произведенная в Нидерландах, является четырехвалентной, инактивированной вакциной и соответствует требованиям вакцинации на сезон 2020-2021 гг., который утвержден Всемирной организацией здравоохранения. Вакцинация должна быть произведена в медицинском учреждении.

Вакцинация по стране стартовала 12 октября 2020 года в специально выделенных медицинских учреждениях, соответствующих необходимым требованиям, она будет длиться в течение месяца.