В День государственного флага будут работать регулярные и экспресс-маршруты - БТА

БАКУ /Trend/ - В День государственного флага - 9 ноября, несмотря на нерабочий день, будут работать и регулярные, и экспресс автобусные маршруты, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Напомним, что по решению Оперативного штаба при Кабмине, с 06:00 часов 7 ноября по 06:00 часов 9 ноября работа регулярных и экспресс-автобусов будет приостановлена, но после 6 часов утра 9 ноября все автобусы будут работать.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)