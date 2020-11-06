Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, в отдельных местах полуострова интенсивные, умеренный северный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове и в Баку ночью 11-13, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 75-85%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах проливные дожди, в горных территориях переходящие в снег, ночью и утром туман, западный ветер местами усилится. Ночью 9-13, днем 15-18, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

7-8 ноября на фоне влажной погоды и умеренного северного ветра на Абшеронском полуострове ожидается понижение температуры, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)