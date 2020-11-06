С завтрашнего дня погода в Баку ухудшится, температура опустится на 3-5 градусов

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов предупреждает об ухудшении погоды на территории страны, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

Завтра и до утра субботы в Баку и на Абшеронском полуострове переменные дожди, в отдельных местах полуострова интенсивные, скорость северо-западного ветра будет усиливаться, достигая 15-18, временами 20-25 м/сек., температура опустится на 3-5 градусов.

В районах Азербайджана до субботнего утра сохранится нестабильная погода, в отдельных местах временами ливни с грозами, кое-где проливные дожди, в высокогорной местности ожидается снег. Западный ветер местами будет усиливаться до 18-23 м/с.

Температура опустится на 4-7 градусов.

В реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные сели.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)