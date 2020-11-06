В сентябре медработникам и немедицинскому персоналу выплачено 13,3 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) выплатило срочные надбавки за сентябрь в соответствии с рабочим графиком медицинскому и немедицинскому персоналу, участвующему в борьбе с новым видом коронавируса, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

За сентябрь 9 460 медработникам и 2514 лицам немедицинского персонала 31 государственного медучреждения Баку и 96 государственных медучреждений других городов и районов республики в соответствии с рабочим графиком выплачено 13,8 млн манатов за сентябрь.

2058 медработникам, осуществляющим медико-профилактические меры, был выплачен месячный должностной оклад в троекратном размере на сумму 1,7 млн манатов.

3780 медработникам, оказывающим услуги скорой медицинской помощи, а также 291 лабораторному работнику, занимающемуся анализом биоматериалов, был выплачен месячный должностной оклад в четырехкратном размере на сумму 5,5 млн манатов.

3331 медработнику, оказывающему стационарные услуги пациентам, был выплачен месячный должностной оклад в пятикратном размере на сумму 4,8 млн манатов.

В Агентстве отметили, что 2514 немедицинским работникам выплачены срочные надбавки в 3-5-кратном размере на сумму в 1,8 млн. манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)