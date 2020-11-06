Кабинет министров Азербайджана внес изменения в особый карантинный режим в ряде населенных пунктов

БАКУ /Trend/ - С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана внес изменения в особый карантинный режим на административных территориях Шеки, Лянкярана, Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского и Хачмазского районов, передает в пятницу Trend.

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(Редактор: Наталья Кочнева)