Кабинет министров Азербайджана внес изменения в особый карантинный режим в ряде населенных пунктов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана внес изменения в особый карантинный режим на административных территориях Шеки, Лянкярана, Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского и Хачмазского районов, передает в пятницу Trend.

Согласно постановлению, в период особого карантинного режима с 00:00 часов седьмого ноября 2020 года до 06:00 часов 23 ноября 2020 года на административных территориях Шеки, Лянкярана, Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского и Хачмазского районов, за исключением нижеприведенных областей, приостанавливается деятельность по всем другим направлениям:

- деятельность правоохранительных, судебных органов, органов, в которых предусмотрена воинская служба, адвокатов;

- деятельность других государственных органов (учреждений) (в пределах количества, установленного Кабинетом Министров);

- деятельность учреждений здравоохранения и социального обслуживания, дезинфекционных служб;

- коммунальные услуги (вода, электричество, газ, отопление, связь и телекоммуникации, бытовые отходы);

- грузовые перевозки и логистические услуги;

- деятельность предприятий, работающих непрерывно, а также предприятий по производству, заготовке, снабжению, хранению и оптовой торговле продуктами питания;

- деятельность в сфере сельского хозяйства, мелиорации и водного хозяйства;

- деятельность аптек, продуктовых магазинов (за исключением рынков и ярмарок), АЗС;

- деятельность СМИ;

- деятельность финансовых организаций (банковских, страховых и др.);

- охранные услуги.

До сих пор работа общественного транспорта на административных территориях этих населенных пунктов приостанавливалась только на выходные, однако с 00:00 часов седьмого ноября до 06:00 часов 23 ноября работа общественного транспорта будет прекращена полностью.

В городах и районах, где будут применены эти правила:

- министерство экономики осуществит соответствующие выплаты по заработным платам наемных работников в этих городах и районах, а также частным (микро) предпринимателям будет оказана единовременная финансовая поддержка;

- министерство труда и социальной защиты населения выплатит единовременную выплату в размере минимального прожиточного минимума в сумме 190 манатов безработным и неформально работающим малообеспеченным лицам, потерявшим работу в связи с особым карантинным режимом по 10 городам и районам, где применен ужесточенный карантинный режим.

Оперативный штаб при Кабинете Министров настоятельно рекомендует жителям вышеуказанных городов и районов оставаться дома и соблюдать правила карантинного режима.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)