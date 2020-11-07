Состоялся круглый стол на тему экологического терроризма Армении против Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 ноября 2020 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой прошел круглый стол в онлайн режиме на тему «Экологический терроризм Армении против Азербайджана».

Как сообщает Trend со ссылкой на Объединение, мероприятие, которое проводилось на фоне лесных пожаров, уничтожающих природные ресурсы на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, произошедших в результате обстрелов гражданских объектов, расположенных в разных районах страны, также совпало с 6 ноября - Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и военных конфликтов.

Основная цель круглого стола, организованного Общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов, Министерством образования, Фондом молодежи Азербайджана, юными экологами Республиканского сетевого центра развития детей и молодежи «Зеленая сеть» и социально-экологическим центром "EcoSphere", проинформировать международное сообщество об экологических преступлениях, совершенных армянскими террористами на территории Карабаха, освобожденной азербайджанской армией, и в других регионах вдоль линии фронта, о жестокой эксплуатации природных ресурсов нашей земли Арменией и привлечение внимания к этой проблеме.

Во время круглого стола на тему «Экологический терроризм Армении против Азербайджана», проходящего в режиме онлайн, выступили заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Каримов, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, исполнительный директор IDEA Сурхай Шукуров, исполнительный директор Азербайджанского молодежного фонда Фарид Джафаров, руководитель социально-экологического центра "EcoSphere", директор Республиканского центра развития детей и молодежи Фируза Султанзаде.

Представители СМИ, эко-волонтеры и молодые эко-лидеры, присутствовавшие на обсуждении, были проинформированы об экологическом терроре Армении против Азербайджана, стихийной эксплуатации природных ресурсов, находящихся на оккупированных территориях Азербайджана, нарушении экологического баланса и загрязнении питьевой воды промышленными отходами. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы восстановления природных богатств Азербайджана, подвергнувшихся разграблению со стороны Армении, а также вовлечения молодежи в этот процесс и её потенциальной роли.

Участники мероприятия призвали осведомить все экологические организации и широкую общественность по случаю «6 ноября - Международного дня предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и военных конфликтов» и выразить протест против экологической агрессии и террористическим намерениям Армении.

(Редактор: Наталья Кочнева)