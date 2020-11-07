Завтра в Баку сохранится дождливая погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами ливневые, которые днем постепенно прекратятся, умеренный северный ветер временами будет усиливаться, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью 9-12, днем 14-16, в Баку ночью 9-12, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 до 773 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85%.

В районах Азербайджана завтра временами ожидается дождь, в горах возможен снег. Ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Ночью 8-12, днем 14-18, в горах ночью 1-5, днем 5-9 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается снижение температуры на фоне влажной погоды и умеренного северного ветра, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)