Ожидаемое влияние Отечественной войны на удовлетворенность населения жизнью – тема обсуждения в UNEC (ФОТО)

В UNEC на тему «Ожидаемое влияние Отечественной войны на удовлетворенность населения жизнью» были проведены онлайн обсуждения и оглашены результаты проведенных исследований.

В обсуждениях приняли участие ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов, профессорско-преподавательский состав университета, сотрудники исследовательских центров, известные экономисты страны, а также ученые из США и Турции.

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов, доведя до внимания участников попытку армянских вооруженных сил захватить 27 сентября азербайджанские земли, предотвращенную контратакой нашей славной армии, отметил, что большая часть наших земель, уже 30 лет находящихся под оккупацией, освобождена победоносными ВС под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева. Подчеркнув, что с начала Отечественной войны UNEC внес свой вклад в поддержку ВС Азербайджана, ректор также отметил, что Научно-исследовательский институт экономических изысканий при Азербайджанском государственном экономическом университете провел в этом направлении 5 семинаров. Результаты семинаров, посвященных сравнительному анализу экономики Азербайджана и Армении, еще раз подтвердили, что экономика Азербайджана сильная, а экономика Армении слабая. Он сказал, что ресурсы Армении для ведения войны с Азербайджаном уже исчерпаны, а у Азербайджана достаточно сил для освобождения своих земель от оккупации.

Говоря о том, что в UNEC действует свыше 30 исследовательских центров, ректор отметил, что они ведут исследования в различных направлениях в связи с влиянием Отечественной войны, также дан старт циклу мероприятий по обсуждению полученных результатов.

Профессор Адалат Мурадов пригласил азербайджанских ученых, живущих не только в стране, но и за рубежом, присоединиться к исследованиям и приложить совместные усилия для внесения вклада в дело приближения победы.

Обращая внимание на актуальность темы, модератор мероприятия, советник ректора UNEC, доцент Эльшан Багирзаде, отметил, что уровень жизни населения страны и сфера, называемая "Экономикой счастья" и являющаяся новой в экономической науке, очень мало исследованы у нас. Он сказал, что эта сфера очень развита в мире, и серьезные исследования, проводимые в этом направлении, будут полезными для Азербайджана.

Затем руководитель Центра эмпирических исследований UNEC, д.ф.э. Хатаи Алиев выступил с презентацией по обсуждаемой теме. Докладчик в аспекте Отечественной войны и освобождения Карабаха огласил нематериальные и материальные факторы, оказывающие влияние на уровень удовлетворенности населения жизнью. Он отметил, что победа в Отечественной войне в значительной степени окажет положительное влияние на удовлетворенность населения, а правильное построение в послевоенное время стратегической коммуникации в народной и государственной сферах еще больше усилит единство. Он довел до внимания, что после войны удовлетворенность жизнью и другие социальные показатели будут оцениваться на основе опроса населения.

Выступивший на мероприятии член-корреспондент НАНА, профессор Акиф Мусаев рассказал об экономических и социальных последствиях для страны в результате оккупации земель. Он отметил, что государством проводится комплекс целенаправленных мероприятий по решению проблем, возникших в этом направлении. Профессор А.Мусаев отметил, что территории, освобожденные после Отечественной войны, станут важными источниками для развития экономики страны.

Преподаватель университета США Texas A&M Самир Гусейнов рассказал о роли психологических факторов в удовлетворенности населения. Он отметил, что ожидаются положительные эффекты в послевоенном формировании национальной идентичности, восстановление справедливости в социальных и экономических отношениях.

Профессор университета Ататюрк Турции Керем Карабулут отметил, что Турция всегда рядом с братской страной и это братство вечно и непоколебимо. Будучи родом из Ханкенди, турецкий ученый выразил уверенность, что в скором времени оккупированные земли Азербайджана будут освобождены, рассказал об экономическом развитии этих территорий. Он отметил, что по качеству и количеству природных ресурсов Карабах и прилегающие районы играют значительную роль в экономическом развитии Азербайджана. По расчетам ученого, Карабах обладает потенциалом увеличить годовой ВВП Азербайджана в объеме 10 млрд. долларов США. Керем Карабулут сказал, что ущерб, нанесенный Азербайджану провокацией, совершенной Арменией в Карабахе, составляет около 300-400 млрд. долларов. Ученый отметил важность восстановления территорий и подъем экономического развития после освобождения от оккупации, которые внесут вклад в обе страны, поспособствуют повышению в значительной степени экономической мощи Азербайджана в регионе.

В заключении участники отметили о полезности результатов проведенных обсуждений и исследований для общества, подчеркнули важность их проведения.

В конце мероприятия были даны ответы на вопросы.

(Редактор: Наталья Кочнева)