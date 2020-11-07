В Азербайджане выявлено 1 410 случаев инфицирования COVID-19, вылечились 779 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Азербайджане выявлено 1 410 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, вылечились 779, скончались 13 человек, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлено 63 748 случаев инфицирования коронавирусом, из них 48 049 человек вылечились, 824 скончались, число активных больных – 14 875.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 12 140 тестов, а за все время - 1 429 508.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)