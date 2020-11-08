Опубликована статистика заражения коронавирусом по Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Опубликована статистика заражения коронавирусом (COVID-19) в Азербайджане.

Как сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на koronavirus.info, больше всего заражений зарегистрировано в Баку (54,4 процента).

В Абшероне показатель инфицирования составляет 14,1%, в центральных районах Азербайджана - 10,7%, в Гянджа-Газахской зоне - 7%, в Лянкяране - 4%, в Шеки-Загатальской зоне - 3,2%, в Губа-Хачмазской зоне - 2,9%, в Горном Ширване - 1,8%, в Верхнем Карабахе - 1,1%.

В Нахчыване показатель инфицирования составляет 0,07%, среди приехавших из-за рубежа - 0,8%.